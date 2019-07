Urlopy w pytaniach i odpowiedziach

Uznani eksperci prawa pracy (m.in. Katarzyna Pietruszyńska, Katarzyna Wrońska-Zblewska, Sebastian Kryczka, Rafał Krawczyk, Izabela Nowacka, Agata Piszko) odpowiadają na pytania pracodawców dotyczące urlopu wypoczynkowego pracownika, nie tylko wyjaśniając obowiązujące przepisy, ale też udzielając praktycznych porad i wskazówek. W publikacji Czytelnik znajdzie więc praktyczne wyjaśnienia w zakresie:

nabywania prawa do urlopu wypoczynkowego (pierwszy i kolejny urlop, urlop uzupełniający),

ustalania wymiaru urlopu oraz

udzielania urlopu wypoczynkowego – zwykłego, dodatkowego, na żądanie, zaległego.

Dowie się również, jak w różnych przypadkach rozliczyć urlop pracownika, jak liczyć urlop proporcjonalny, urlop pracownika niepełnoetatowego czy niepełnosprawnego.

Publikujemy nie tylko odpowiedzi ekspertów na pytania pracodawców, ale także przykłady i gotowe wyliczenia wymiaru urlopu oraz świadczeń urlopowych w różnych przypadkach z praktyki.

W sezonie urlopowym częściej niż zwykle musimy ustalać, ile urlopu przysługuje pracownikowi w ciągu roku. Zwłaszcza w przypadku pracowników niepełnoetatowych czy zatrudnionych przez część roku. Przedstawiamy m.in. instrukcje krok po kroku, które pokazują kolejność liczenia proporcji (np. gdy niepełnoetatowiec pracuje przez część roku), a także tabele, które oszczędzą obliczeń.

Dzięki tej publikacji Czytelnik:

Poprawnie ustali prawo pracownika do urlopu wypoczynkowego: pierwszego, kolejnego, uzupełniającego, proporcjonalnego. Bez błędów naliczy pracownikowi urlop wypoczynkowy we właściwym wymiarze. Pozna rozwiązanie najczęstszych problemów związanych z udzielaniem pracownikom urlopów. Zyska gotowe instrukcje postępowania, tabele i wyliczenia wymiaru urlopu wypoczynkowego.

Pamiętajmy, że nie tylko utrudnianie pracownikowi skorzystania z urlopu, ale też udzielenie go w niewłaściwym wymiarze lub błędne naliczenie wynagrodzenia za urlop to wykroczenie, za które grozi grzywna od 1.000 do 30.000 zł.

Publikację kupisz tutaj: https://fabrykawiedzy.com/urlopy-w-pytaniach-i-odpowiedziach.html