Gdy rodzaj prowadzonej przez pracodawcę działalności na to pozwala, preferowanym działaniem, podejmowanym w celu wyeliminowania lub ograniczenia ryzyka, jest unikanie stosowania czynnika chemicznego stwarzającego zagrożenie. W innych przypadkach, pracodawca ma obowiązek ograniczać ryzyka do minimum przez zastosowanie środków oraz działań ochronnych i zapobiegawczych, odpowiednich do wyników oceny ryzyka zawodowego.

Książkę kupisz tutaj: https://fabrykawiedzy.com/substancje-niebezpieczne-bhp-w-pytaniach-i-odpowiedziach.html