Co warto wiedzieć o oświadczeniach i dokumentach w postępowaniach elektronicznych?

Jeżeli postępowanie prowadzone jest w tzw. procedurze unijnej to objęte jest pełną elektronizacją. Oznacza to, że obowiązują w nim nowe reguły wypełnienia przez wykonawców obowiązków dokumentacyjnych. Czy należy obawiać się dokumentów i oświadczeń elektronicznych? Jak podejść do ich weryfikacji, aby nie narazić się na zarzuty? Poniżej przybliżamy, jak w nowej, elektronicznej rzeczywistości skutecznie potwierdzać wymogi zamawiającego opisane dokumentacją postępowania oraz na co zwrócić uwagę i o czym pamiętać, oceniając oferty.