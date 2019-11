Podwójny rocznik w szkole

W wielu szkołach lekcje rozpoczynają się o 7.00, kończą po 20.00, klasy liczą po 40 osób, a poprzez przyjęcie do klas pierwszych absolwentów gimnazjum i szkoły podstawowej – na korytarzach panuje tłok, do toalety ustawione są długie kolejki, kilka grup uczniów próbuje ćwiczyć jednocześnie na sali gimnastycznej, nawet do szkoły nie jest łatwo dojechać, bo tłok jest także w autobusach... Niestety wielu tego typu problemom nie da się zaradzić, jeśli budynek szkolny nie zmienił swoich rozmiarów, a do klas pierwszych przyjęto dwukrotnie więcej uczniów niż w poprzednich latach szkolnych. Jednak dyrektorzy szkół powinni podjąć próbę takiej organizacji roku szkolnego, by w miarę istniejących możliwości zminimalizować negatywne skutki wprowadzonej reformy.

W nowej książce „Podwójny rocznik. Regulacje prawne, wyzwania, rozwiązania problemowych kwestii” autorka analizuje problemy z takich tematów, jak: czas trwania zajęć lekcyjnych, brak miejsca na realizację wychowania fizycznego, różne podstawy programowe, odrębne procedury wewnątrzszkolne, różne zasady ukończenia szkoły i inne.

Autorką książki jest Małgorzata Celuch – ekspert Portalu Oświatowego, nauczycielka matematyki i informatyki z 20-letnim stażem. Wicedyrektorka zespołu szkół. Autorka wielu publikacji oświatowych i narzędzi pomocnych w pracy dyrektora szkoły.

Książkę można zamówić tutaj: https://fabrykawiedzy.com/podwojny-rocznik-w-szkole-regulacje-prawne-wyzwania-rozwiazania-problemowych-kwestii.html