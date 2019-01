Autorką książki jest Małgorzata Celuch – wicedyrektor zespołu szkół, nauczyciel matematyki i informatyki z 20-letnim stażem, ekspert portalu ePedagogika.pl, autorka wielu publikacji oświatowych.

Sprawnie opracowany plan współpracy daje poczucie bezpieczeństwa uczniom, nauczycielom, rodzicom oraz organom szkoły. Dzięki niemu każdy będzie znał swoje kompetencje, wiedział, co należy do jego zadań, a co do wyłącznych kompetencji dyrektora szkoły. Dobra współpraca dyrektora, rady szkoły, rady rodziców, rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego ze sobą oraz z organami zewnętrznymi, z poradniami, mediami, środowiskiem lokalnym jest gwarancją rozwoju szkoły, poczucia przynależności i odpowiedzialności za nią. Nikt nie powinien się ograniczać do określania wymagań i oczekiwania ich spełniania.

Warto dobrze przemyśleć program współpracy wszystkich organów i osób mogących pomóc w funkcjonowaniu szkoły i jej rozwoju, aby nie tworzyć fikcji i nie zabierać czasu nauczycielom czy rodzicom. Jednym z zagadnień omówionych w książce jest współpraca na linii nauczyciele – rodzice uczniów. Nauczyciele i rodzice powinni stanowić „wspólny front” w kwestiach związanych z wychowaniem i opieką nad dziećmi oraz zapewnianiu im bezpieczeństwa , we wspólnym dążeniu do tego, by polska szkoła była przyjazna, nowoczesna i bezpieczna. Rodzice uczniów powinni mieć świadomość, że stanowią ważną część społeczności szkolnej i że mogą i powinni mieć wpływ na kształt szkoły. Temat ten wyczerpująco omówiony został w książce.

Dodatkiem do książki jest CD z 50 najważniejszymi dokumentami, m.in.: ankietami, opiniami, wnioskami.

Książkę kupisz tutaj: https://fabrykawiedzy.com/praca/oswiata/szkola-oparta-na-wspolpracy-61-obszarow-wspolpracy-podzial-zadan-wazna-rola-rodzicow.html