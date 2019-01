Grupa autorów, współpracujących na co dzień z branżowym portalem Transport-Expert.pl, opracowała zestaw najważniejszych zasad dotyczących prowadzenia kadr w firmie transportowej.

Przy powiększającej się luce kadrowej na rynku pracy, znalezienie właściwego pracownika staje się dla firm transportowych coraz większym wyzwaniem. Ale nawet zakończona sukcesem rekrutacja do pracy, to dopiero pierwszy krok, a dla pracodawcy konieczność, by prawidłowo zawrzeć umowę z kierowcą, skierować go na badania lekarskie i psychologiczne, przeszkolić czy tez prowadzić jego akta osobowe z uwzględnieniem nowych zasad.

Warto również pamiętać, że w 2019 r. wchodzi w życie kilka istotnych zmian, które będą miały wpływ na koszty pracownicze, a także które nakładają na pracodawcę nowe obowiązki. Są to m.in. stawka minimalnego wynagrodzenia za pracę i stawka godzinowa za zlecenie obowiązująca od 1 stycznia 2019 r. W tym samym momencie wchodzą w życie również zmiany w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne dla samozatrudnionych kierowców. Co więcej, wielu właścicieli firm wciąż nie ma świadomości, w jakim zakresie zmienia się wysokość kar i zasady karania, m.in. za naruszenie przepisów o czasie pracy, czy ustawy o transporcie drogowym.

Dodatkiem do książki jest CD z wzorami dokumentów przydatnych w firmie transportowej.

Książkę kupisz tutaj: https://fabrykawiedzy.com/zatrudnianie-kierowcow-2019-umowy-badania-lekarskie-i-szkolenia-dokumentacja-plyta-cd-z-wzorami-dokumentow.html