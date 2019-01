Od 2019 roku obowiązują nowe przepisy (kodeksowe i wynikające z nowego rozporządzenia) odnośnie akt osobowych i dokumentacji pracowniczej.

Mamy więc krótszy okres przechowywania dokumentacji niektórych pracowników. Ale czy warto przechodzić z 50-letniego na 10-letni okres skracania dokumentacji – skoro może to oznaczać wydłużenie okresu przechowywania np. ewidencji czasu pracy z 3 do 10 lat (i to liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym ustaje stosunek pracy?

Od 2019 roku mamy też nowy obowiązek informacyjny – musimy wskazywać wraz ze świadectwem pracy okres przechowywania dokumentacji. Ale nie wszystkim pracownikom.

Jest też kilka zmian w dokumentach przechowywanych w poszczególnych częściach akt. Mamy nową możliwość numerowania dokumentów w aktach. Warto więc prześledzić publikowany przez nas wykaz dokumentów przechowywanych w nowych częściach akt (nie tylko tych, które są wprost wymienione w rozporządzeniu, ale też innych

I wreszcie – mamy duże zmiany w zakresie ewidencjonowania czasu pracy. Po pierwsze, dokumentacja ewidencyjna musi być oddzielna dla każdego pracownika. Po drugie – w ewidencji wskazujemy dodatkowe dane (np. godzinę rozpoczynania i kończenia pracy, a także rodzaj dnia wolnego).

Można też przejść na elektroniczne akta osobowe.

Jak w praktyce zastosować nowe przepisy? Pomoże w tym niniejsza publikacja, przygotowana przez doświadczonych specjalistów z doświadczeniem pracy w instytucjach tworzących prawo pracy i kontrolujących pracodawców.

Książkę kupisz tutaj: https://fabrykawiedzy.com/akta-osobowe-2019-nowe-wydanie.html