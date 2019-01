Czas pracy 2019 – na przykładach, wzorach i grafikach

Komentarz do przepisów to zazwyczaj solidna lektura, ale… ciężka do przetrawienia i dość „teoretyczna”. Ten komentarz jest inny. Kładzie nacisk na przykłady, wzory i grafiki. Oraz konkretne praktyczne wskazówki. A te są bezcenne w tak trudnej tematyce, jak czas pracy.