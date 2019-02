Skorzystaj z nowej publikacji w Fabryce WIP – „Kodeks pracy 2019 z komentarzem do zmian” – poznaj nowe przepisy wprowadzone do Kodeksu pracy oraz zapoznaj się z ich praktyczną interpretacją.

Najnowsze wydanie Kodeksu pracy to część serii wydawniczej „Przepisy z komentarzem”, w ramach której prezentowane są praktyczne omówienia obowiązujących przepisów. Publikacja zawiera ujednolicony tekst ustawy Kodeks pracy wg. stanu prawnego na 1 stycznia 2019 r. Czytelnik znajdzie w niej również praktyczne omówienie zmian do Kodeksu pracy w zakresie dotyczącym m.in. nowych reguł prowadzenia dokumentacji pracowniczej od 2019 r., czy modyfikacji, jakie do Kodeksu pracy wprowadziła nowelizacja ustawy związkowej.

Publikacja przyda się każdemu, dla kogo znajomość aktualnych przepisów prawa pracy oraz ich zastosowanie jest niezbędne w praktyce zawodowej. Niniejszy zbiór przepisów przeznaczony jest dla pracodawców, menedżerów HR oraz specjalistów zatrudnionych w działach kadrowo-płacowych. Może przydać się również prawnikom i innym osobom na co dzień zawodowo zajmującym się prawem pracy.

Publikację można zamówić tutaj>> https://fabrykawiedzy.com/kodeks-pracy-2019-r-ujednolicone-przepisy-z-komentarzem-do-zmian-nowe-wydanie.html