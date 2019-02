Jak wykonywać zawód fizjoterapeuty – poznaj najnowsze zasady

W bibliotece każdego fizjoterapeuty powinna znaleźć się publikacja, która kompleksowo omawia ścisłe zasady wykonywania zawodu uregulowane w ustawie o zawodzie fizjoterapeuty. Jest to istotne zwłaszcza teraz, kiedy do 31 października 2019 r. masz podjąć decyzję, w jakiej formie zarejestrować firmę – jako praktykę zawodową czy jako podmiot leczniczy. Książką, która Ci to ułatwi, jest „Praktyka zawodowa fizjoterapeuty. Formalności - obowiązki - wzory dokumentów”, która właśnie ukazała się nakładem Wiedzy i Praktyki.