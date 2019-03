Większość osób zajmujących się funduszami unijnymi korzysta z systemu teleinformatycznego SL2014. Służy on zarówno do komunikacji pomiędzy jednostką korzystającą z dotacji a instytucją pośredniczącą, jak i do rozliczania wniosków o płatność. Ci którzy mieli okazję zetknąć się z tym systemie z pewnością zgodzą się, że nie jest to narzędzie intuicyjne, umożliwiające swobodne korzystanie.

Zetknięcie z SL2014 często okazuje się bolesne, a dotkliwość tej sytuacji jest odczuwalna tym bardziej, że tego systemu po prostu nie sposób ominąć. Z tego względu warto poświęcić trochę czasu, aby poznać go możliwie dobrze. Z pewnością dzięki temu uda Ci się uniknąć wielu złych emocji podczas rozliczania płatności.

Nauka na własnych błędach jest cenna, choć bywa kosztowna. Znacznie lepiej wyciągać wnioski z błędów popełnionych przez innych. Dlatego zachęcam Cię do sięgnięcia po poradnik „Rozliczaj efektywnie projekty unijne w systemie SL2014”, w którym znajdziesz wiele porad oraz ostrzeżeń sformułowanych przez naszego eksperta. Zdecydowana większość z nich to tak naprawdę wnioski płynące z doświadczenia licznych beneficjentów korzystających z SL2014.

Stosując się do tych wskazówek znacząco ułatwisz sobie pracę!

Autorem książki jest ekspert ds. funduszy unijnych Weronika Burman

Poradnik znajdziesz tutaj: https://fabrykawiedzy.com/rozliczaj-efektywnie-projekty-unijne-w-systemie-sl-2014.html