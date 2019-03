Autorzy książki to zespół wybitnych ekspertów z zakresu ochrony danych osobowych oraz prawa medycznego. Eksperci mają wieloletnie doświadczenie w tej tematyce, są praktykami i na co dzień doradzają podmiotom leczniczym, prowadzą również szkolenia i są autorami wielu publikacji m.in. portalu www.serwiszoz.pl

Przestrzeganie praw pacjenta, bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych, naruszenia ochrony danych w placówce ochrony danych, analizy ryzyka, jakie wiąże się z gromadzeniem, udostępnianiem i powierzaniem danych pacjentów oraz kontrole placówki przez Urząd Ochrony Danych Osobowych oraz inne organy. To tylko niektóre z licznych zagadnień, z jakimi na co dzień spotyka się personel palcówki leczniczej. To właśnie lekarze, pielęgniarki, właścicieli gabinetów lekarskich, czy też pracownicy rejestracji, mają bezpośredni kontakt z pacjentem i muszą wiedzieć, jak postąpić w danej chwili. Książka „RODO w praktyce. 30 najczęstszych pytań i odpowiedzi dla podmiotów leczniczych” zawiera zbiór najważniejszych i najczęściej spotykanych problemów wynikających ze stosowania przepisów RODO.

W publikacji zawarte zostały konkretne rozwiązanie, jakie należy zastosować w danym przypadku. Książka spełnia zatem rolę przewodnika, jak w praktyce należy stosować przepisy RODO, gdy przetwarzane są dane osobowe pacjentów. Natomiast dzięki przystępnej formie, w jakiej przedstawiane jest dane zagadnienie tj. pytanie i odpowiedź, pozwala na szybkie przyswojenie tematu.

Książkę zamówisz tutaj: https://fabrykawiedzy.com/praca/zarzadzanie-w-ochronie-zdrowia/rodo-w-praktyce-30-najczestszych-pytan-i-odpowiedzi-dla-podmiotow-leczniczych.html