Emerytura 2019? Ale dla kogo i na jakich warunkach?

Autorką książki jest Renata Gawęcka, od wielu lat związana z zagadnieniami ubezpieczeniowymi, przede wszystkim dotyczącymi świadczeń emerytalno – rentowych.

Celem niniejszej publikacji jest przybliżenie zasad funkcjonowania obecnie obowiązującego systemu emerytalnego.

Reforma emerytalna weszła w życie 1 stycznia 1999 r., czyli 20 lat temu. Liczba zmian, które nastąpiły w czasie tych dwóch dekad w systemie emerytalnym, warta była zatem kolejnego opracowania. Od 2013 roku wiek emerytalny był podnoszony o 4 miesiące. Mężczyźni już w 2020 roku musieliby pracować do 67. roku życia, natomiast kobiety musiałyby pracować do 67. roku życia dwadzieścia lat później, tj. od 2040 roku. Z dniem 1 października 2017 r. wiek emerytalny przywrócono, tj. nastąpił powrót do tego, co obowiązywało do końca 2012 r.

Mając na względzie aktualny stan prawny, autorka krok po kroku wyjaśnia, kto ma prawo starać się o przyznanie emerytury i jakie ma z tego tytułu obowiązki, kiedy ZUS emeryturę przyzna, a w jakich okolicznościach może odmówić. Oprócz szczegółowo zaprezentowanych zobowiązań samych ubezpieczonych w związku ze staraniem się o świadczenie emerytalne , w opracowaniu znajdziemy również powinności płatników. W myśl przepisów ustawy o emeryturach i rentach z FUS, zakład pracy jest bowiem zobowiązany do:

współdziałania z pracownikiem w gromadzeniu dokumentacji niezbędnej do przyznania świadczenia,

wydawania pracownikowi lub ZUS zaświadczeń niezbędnych do ustalenia prawa oraz wysokości świadczenia,

przygotowania wniosku o emeryturę, ale tylko w stosunku do osób urodzonych przed 1 stycznia 1949 r. i przedłożenia go za zgodą pracownika w ZUS na 30 dni przed zamierzonym terminem przejścia na emeryturę.

wystawienia zaświadczenia o wysokości przychodu stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, wypłaconego za okresy, za które przychód ten przysługuje, a także o wysokości wypłaconych wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy, świadczeń i zasiłków oraz innych należności uwzględnianych w podstawie emerytury lub renty.

Książkę kupisz tutaj: https://fabrykawiedzy.com/emerytury-2019-kto-i-z-czego-moze-skorzystac.html