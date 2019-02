Nowe wydanie książki „Nadzór pedagogiczny w szkole i przedszkolu”

Wydaje się, że o nadzorze pedagogicznym napisano już wszystko, ale znajdziecie tu Państwo informacje, które na pewno zainteresują i pozwolą inaczej spojrzeć na to zagadnienie. Bo przecież nadzór pedagogiczny to nie tylko obserwacje zajęć, monitorowanie, kontrola czy ewaluacja. To po prostu systemowe rozwiązania funkcjonowania szkoły.