Zadbaj o zgodność siwz z przepisami o elektronizacji

Prawidłowo opracowana dokumentacja przetargowa to niezbędny warunek sukcesu. Zgodność z aktualnymi przepisami, jasne i precyzyjne zapisy, postanowienia unikające dwuznaczności to wymogi, które powinna spełniać każda specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Tak przygotowana siwz zwiększa prawdopodobieństwo sprawnie przeprowadzonego postępowania, minimalizuje ryzyko odwołań i warunkuje podpisanie umowy satysfakcjonującej obie strony postępowania.

Co powinna zawierać zgodna z aktualnymi przepisami siwz? Odpowiedź na to pytanie znajduje się w nowym poradniku „Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – najważniejsze zasady jej przygotowania”.

Książka opracowana przez Agatę Smerd i Krzysztofa Hodta pomoże Ci w dostosowaniu zapisów siwz m.in. do najnowszych przepisów o elektronizacji zamówień publicznych. Choć ciągle pojawiają się nowe – niekiedy sprzeczne – interpretacje nowych wymogów to możliwe jest takie sformułowanie specyfikacji, aby zapobiec ewentualnym problem na dalszych etapach postępowania. W książce znajdziesz rekomendowane tzw. bezpieczne postanowienia, które warto wprowadzić do własnych dokumentów. Podpowiemy Ci, z jakich zapisów korzystać w odniesieniu do:

formy oferty,

wadium i jego zwrotu,

podpisu elektronicznego na dokumentach.

W poradniku znajdziesz dodatkowo:

gotowy wzór specyfikacji istotnych warunków zamówienia , który szybko i łatwo będziesz mógł wykorzystać we własnych procedurach oraz

, który szybko i łatwo będziesz mógł wykorzystać we własnych procedurach oraz autentyczne pytania dotyczące siwz, a pochodzące od zamawiających i wykonawców (dowiesz się m.in. jak poradzić sobie w sytuacji wskazania w siwz nierealnego terminu rozpoczęcia robót, jak bronić się w razie kontroli, gdy w siwz brakuje zapisów dotyczących zagranicznych wykonawców, jak formułować siwz w odniesieniu do wymogów dotyczących elektronicznej formy dokumentów).

Stosując się do tych wskazówek znacząco ułatwisz sobie pracę!

Poradnik znajdziesz tutaj: https://fabrykawiedzy.com/specyfikacja-istotnych-warunkow-zamowienia-najwazniejsze-zasady-jej-przygotowania.html